туристы прошли 18 км , что составляет третью часть всего их пути Какое расстояние должны пройти туристы? во сколько раз расстояние, которое они прошли, меньше оставшегося пути? сколько времени они затратят на оставшийся путь, е...

Математика

туристы прошли 18 км , что составляет третью часть всего их пути Какое расстояние должны пройти туристы? во сколько раз расстояние, которое они прошли, меньше оставшегося пути? сколько времени они затратят на оставшийся путь, если будут идти со средней скоростью 4 км/ч?

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