туристы прошли 18 км , что составляет третью часть всего их пути Какое расстояние должны пройти туристы? во сколько раз расстояние, которое они прошли, меньше оставшегося пути? сколько времени они затратят на оставшийся путь, е...
Математика
туристы прошли 18 км , что составляет третью часть всего их пути Какое расстояние должны пройти туристы? во сколько раз расстояние, которое они прошли, меньше оставшегося пути? сколько времени они затратят на оставшийся путь, если будут идти со средней скоростью 4 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18*3=54 (км) - должны они пройти всего 2) 54-18= 36 (км) - им еще надо пройти 3) 36/18=2 (раза) - в два раза меньше. 4) 36/4= 9 (ч) - они затратят на оставшийся путь
Гость:
1. 18х3=54(км)- должны пройти туристы (всего). 2. 54-18= 36(км)- еще нужно пройти. 3. 36:18=в 2(раза)- меньше расстояние, которое они прошли оставшегося пути. 4. 36:4= 9(ч)- потратят туристы на оставшийся путь, если будут идти со средней скоростью 4км/ч.
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