В электрическом колебательном контуре электроемкость конденсатора равна 1 мкФ, а индуктивность катушки -1 Гн. Если для свободных незатухающих колебаний в контуре амплитуда напряжения на конденсаторе составляет 200 В, то амплиту...
Физика
В электрическом колебательном контуре электроемкость конденсатора равна 1 мкФ, а индуктивность катушки -1 Гн. Если для свободных незатухающих колебаний в контуре амплитуда напряжения на конденсаторе составляет 200 В, то амплитуда силы тока на катушке при этом равна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В электрическом колебательном контуре электроемкость конденсатора равна 1 мкФ, а индуктивность катушки -1 Гн. Если для свободных незатухающих колебаний в контуре амплитуда напряжения на конденсаторе составляет 200 В, то амплитуда силы тока на катушке при этом равна? Wc=CU^2/2 Wl=Li^2/2 CU^2/2=Li^2/2 i^2=CU^2/L=10^-6*200^2/1=0,04 i=0.2 A Ответ амплитуда силы тока 0.2 A
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