В электрическом колебательном контуре электроемкость конденсатора равна 1 мкФ, а индуктивность катушки -1 Гн. Если для свободных незатухающих колебаний в контуре амплитуда напряжения на конденсаторе составляет 200 В, то амплиту...

Физика

В электрическом колебательном контуре электроемкость конденсатора равна 1 мкФ, а индуктивность катушки -1 Гн. Если для свободных незатухающих колебаний в контуре амплитуда напряжения на конденсаторе составляет 200 В, то амплитуда силы тока на катушке при этом равна?

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