С трёх участков убрали капусту. С первого участка было собрано 37%, а во второй 35% всего урожая. Сколько капусты собрали скаждого участка, если с третьего собрали на 18,2 ц меньше, чем со второго?

Математика

С трёх участков убрали капусту. С первого участка было собрано 37%, а во второй 35% всего урожая. Сколько капусты собрали скаждого участка, если с третьего собрали на 18,2 ц меньше, чем со второго?

Автор: Гость