С трёх участков убрали капусту. С первого участка было собрано 37%, а во второй 35% всего урожая. Сколько капусты собрали скаждого участка, если с третьего собрали на 18,2 ц меньше, чем со второго?
Математика
С трёх участков убрали капусту. С первого участка было собрано 37%, а во второй 35% всего урожая. Сколько капусты собрали скаждого участка, если с третьего собрали на 18,2 ц меньше, чем со второго?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х ц - всего убрали 0,37х - убрали с 1-го участка 0,35х - со 2-го 0,35х-18,2 - с 3-го 0,37х+0,35х+0,35х-18,2=х 1,07х-х=18,2 0,07х=18,2 х=260 ц убрали всего 260 * 0,37 = 96,2 ц - с 1-го 260 * 0,35 = 91 ц - со 2-го 91 - 18,2 = 72,8 ц - с 3-го
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