площадь стола 36 кв. метров. чему равна ширина стола если его длина в 3 раза больше ширины????
Математика
площадь стола 36 кв. метров. чему равна ширина стола если его длина в 3 раза больше ширины????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ав=36 а=3в 3в^2=36 в^2=12 в=корень(12) а=3корен(12) Ответ:ширина корень из 12,а длина 3 корня из 12
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