Расстояние между пристанями А и В равно 40 км. От А до В по течению реки движется моторная лодка, скорость которой в стоячей воде 18 км/ч, а от В до А - другая моторная лодка, скорость которой в стоячей воде 16 км/ч. При встреч...

Математика

Расстояние между пристанями А и В равно 40 км. От А до В по течению реки движется моторная лодка, скорость которой в стоячей воде 18 км/ч, а от В до А - другая моторная лодка, скорость которой в стоячей воде 16 км/ч. При встрече оказалось, что первая лодка шла 1 час, а вторая - 1,5 ч. Найдите скорость течения реки

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