Расстояние между пристанями А и В равно 40 км. От А до В по течению реки движется моторная лодка, скорость которой в стоячей воде 18 км/ч, а от В до А - другая моторная лодка, скорость которой в стоячей воде 16 км/ч. При встреч...
Математика
Расстояние между пристанями А и В равно 40 км. От А до В по течению реки движется моторная лодка, скорость которой в стоячей воде 18 км/ч, а от В до А - другая моторная лодка, скорость которой в стоячей воде 16 км/ч. При встрече оказалось, что первая лодка шла 1 час, а вторая - 1,5 ч. Найдите скорость течения реки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорость течения 4 км/ч :) т.к. без течения лодки проплывут 18+16*1.5=42 км, то против течения плыли больше следовательно полчаса скорости течения=2км*2=4км/ч)
Гость:
х км/ч - скорость течения (18+х) - скорость лодки по течению (16-х)- скорость лодки против течения 18+х+(16-х)*1,5=40 18+х+24-1,5х=40 0,5х=2 х=4(км/ч) - скорость течения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Автомобиль двигался по окружности, Первый Раз он проехал с постояной скоростью 60 км/ч,а второй со скоростью 40 км/ч. Какой была его средняя скорос...
Русский язык
Найди начало и конец предложений.Озаглавь текст.-------На озеро прилетели лебеди они стали строить гнездо было готово лебёдка положила туда шесть ...
Математика
туристы прошли 18 км , что составляет третью часть всего их пути Какое расстояние должны пройти туристы? во сколько раз расстояние, которое они про...