звуко-буквенный разбор слова Разведка
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звуко-буквенный разбор слова Разведка
Ответ(ы) на вопрос:
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разведка-3 слога,3глас.,5согл. р(р)-согл.,зв.,тв.,непарн. а(ф)-глас.,безуд. з(з)-согл.,зв.,тв.,парн. в(в')-согл.,мягк.,зв.,парн. е(й)-согл.,мягк.,зв.,непарн. (э)-глас.,ударн. д(т)-согл.,глух.,тв.,парн. к(к)-согл.,глух.,тв.,парн. а(а)-глас.,безуд. 8бв.,9зв. фанетическое несоответствие.
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