разбор слова "Разведка" звуко-буквенный анализ

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разбор слова "Разведка" звуко-буквенный анализ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
разведка-8 букв, [разв'этка]-8 звуков                                                                          
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Русский язык
звуко-буквенный разбор слова        Разведка
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