разбор слова "Разведка" звуко-буквенный анализ
Русский язык
разбор слова "Разведка" звуко-буквенный анализ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
разведка-8 букв, [разв'этка]-8 звуков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Математика
С трёх участков убрали капусту. С первого участка было собрано 37%, а во второй 35% всего урожая. Сколько капусты собрали скаждого участка, если с ...
Русский язык
Математика
Расстояние между пристанями А и В равно 40 км. От А до В по течению реки движется моторная лодка, скорость которой в стоячей воде 18 км/ч, а от В д...