Расстояние между 2 посёлками 240 км. Из этих посёлковна встречу к друг другу выехали 2 машины. Грузовая шла со скоростью 40 км в час, а легковая 80 км в ч. Через сколько часов произойдёт их встреча?

Математика

Расстояние между 2 посёлками 240 км. Из этих посёлковна встречу к друг другу выехали 2 машины. Грузовая шла со скоростью 40 км в час, а легковая 80 км в ч. Через сколько часов произойдёт их встреча?

Автор: Гость