Расстояние между 2 посёлками 240 км. Из этих посёлковна встречу к друг другу выехали 2 машины. Грузовая шла со скоростью 40 км в час, а легковая 80 км в ч. Через сколько часов произойдёт их встреча?
Математика
Расстояние между 2 посёлками 240 км. Из этих посёлковна встречу к друг другу выехали 2 машины. Грузовая шла со скоростью 40 км в час, а легковая 80 км в ч. Через сколько часов произойдёт их встреча?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40+80=120 (км\ч) - общая скорость машин. 2) 240:120=2 (ч) Ответ: машины встретятся через 2 часа
Гость:
S-240км. u грузовой-40км/ч. u легковой- 80 км/ч. t-? Решение: t=s:u 1)40+80=120(км/ч.)-Грузовая и легковая 2)240:120=2(ч.) Ответ:Встреча произойдёт через 2 часа.
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