10 фразеологизмов по произведению маленький принц!

Гость: Гость:

1.Будь то дом, звезды или пустыня — самое прекрасное в них то, чего не увидишь глазами. 2. Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. 3. Если идти все прямо да прямо, далеко не уйдешь... 4.Если любишь цветок, что растет где-то на далекой звезде, хорошо ночью глядеть в небо. Все звезды расцветают. 5. Звезды очень красивые, потому что где-то там есть цветок, хоть его и не видно... 6. .. короли смотрят на мир очень упрощенно: для них все люди — подданные. 7. Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом. 8.Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. 9. — Знаешь, отчего хороша пустыня? — сказал он. — Где-то в ней скрываются родники… 10. Как позвать, чтобы он услышал, как догнать его душу, ускользающую от меня... Ведь она такая таинственная и неизведанная, эта страна слез...