Реши задачу РАЗНЫМИ СПОСАБАМИ!! Из котлована нужно вывести 1200т земли. работают 5 семитонных и 4 пятитонных самосвалов.каждая машина за день сделала 15 рейсов.закончена ли вся работа? если нет, сколько земли осталось вывести?

Гость: Гость:

Было - 1200 т Вывезли-7тон. - 5 м. - 15 рейсов -5тон.- 4м. - 15 рейсов Осталось -? 1 способ 1. 7*5*15-525 (т) вывезут 7 тоные машины 2. 5*4*15=300 (т) вывезут 5 таные машины 3 525+300=825 (т) вывезут вместе 4. 1200-825=375 (т) останется 2 способ 1. 7*5=35 (т) -7 тонные машины за 1 рейс 2. 5*4=20 (т) - 5 тонные машиеы за 1 рейс 3. 35+20=55 (т) все машины за 1 рейс 4. 55*15=825 (т) вывезут все вместе 5. 1200-825=375 (т) - останется Ответ: работа не закончена. Осталось вывезти 375 тонн земли