лыжник начал догонять пешехода когда расстояние между ними было 960км и догнал его через 8мин . найди скорость лыжника если скорость пешехода 80км/ч

Математика

лыжник начал догонять пешехода когда расстояние между ними было 960км и догнал его через 8мин . найди скорость лыжника если скорость пешехода 80км/ч

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