лыжник начал догонять пешехода когда расстояние между ними было 960км и догнал его через 8мин . найди скорость лыжника если скорость пешехода 80км/ч
Математика
лыжник начал догонять пешехода когда расстояние между ними было 960км и догнал его через 8мин . найди скорость лыжника если скорость пешехода 80км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
960:8=120(км)за 1 минуту 120*80=9600(км в час)-скорость лыжника ответ:скорость лыжника 9600 км в час
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