1)СОСТАВЬТЕ СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ И РЕШИТЕ ЗАДАЧУ На пошив одной рубашки и одного платья израсходовали 4 м ткани. Из куска ткани длиной 30 м сшили 5 рубашек и 9 платьев.Сколько метров ткани израсходовали на пошив одной рубашки?а ...

Математика

1)СОСТАВЬТЕ СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ И РЕШИТЕ ЗАДАЧУ На пошив одной рубашки и одного платья израсходовали 4 м ткани. Из куска ткани длиной 30 м сшили 5 рубашек и 9 платьев.Сколько метров ткани израсходовали на пошив одной рубашки?а одного платья? 2)ЗАДАЧА НА ПРОПОРЦИЮ: Для оклейки стен комнаты необходимо 72 м обоев шириной 0,5. 1. сколько метров обоев шириной 0,6 м необходимо для оклейки стен этой комнаты? 2. Какова ширина обоев, если для оклейки стен этой комнаты израсходовали 90 м обоев?

Автор: Гость