1)СОСТАВЬТЕ СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ И РЕШИТЕ ЗАДАЧУ На пошив одной рубашки и одного платья израсходовали 4 м ткани. Из куска ткани длиной 30 м сшили 5 рубашек и 9 платьев.Сколько метров ткани израсходовали на пошив одной рубашки?а ...
Математика
1)СОСТАВЬТЕ СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ И РЕШИТЕ ЗАДАЧУ На пошив одной рубашки и одного платья израсходовали 4 м ткани. Из куска ткани длиной 30 м сшили 5 рубашек и 9 платьев.Сколько метров ткани израсходовали на пошив одной рубашки?а одного платья? 2)ЗАДАЧА НА ПРОПОРЦИЮ: Для оклейки стен комнаты необходимо 72 м обоев шириной 0,5. 1. сколько метров обоев шириной 0,6 м необходимо для оклейки стен этой комнаты? 2. Какова ширина обоев, если для оклейки стен этой комнаты израсходовали 90 м обоев?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Система ур-ий р + п = 4м 5р + 9п = 30м р = 4-п - из 1-го ур-я, подставляем во второе: 5*(4-п)+9п=30 20-5п+9п=30 4п=30-20 4п=10 п=10:4 п=2,5 м ткани на пошив 1 платья 4-2,5 = 1,5 м ткани - на пошив 1 рубашки 72*0,5=36 кв.м обоев нужно для оклейки стен 36:0,6 = 60 м нужно при ширине 0,6м 36:90 = 0,4м ширина обоев
Гость:
скорее всего так будет вернее............ Система ур-ий р + п = 4м 5р + 9п = 30м р = 4-п - 5*(4-п)+9п=30 20-5п+9п=30 4п=30-20 4п=10 п=10:4 п=2,5 м 4-2,5 = 1,5 м 72*0,5=36 кв.м 36:0,6 = 60 м 36:90 = 0,4м
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