В 100 г черной смородины содержит 300 мг витамина С. Это в 10 раз больше, чем в 100 г апельсинов. Сколько миллиграммов витамина С содержится в 3 кг апелисинов.

Математика

В 100 г черной смородины содержит 300 мг витамина С. Это в 10 раз больше, чем в 100 г апельсинов. Сколько миллиграммов витамина С содержится в 3 кг апелисинов.

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