В 100 г черной смородины содержит 300 мг витамина С. Это в 10 раз больше, чем в 100 г апельсинов. Сколько миллиграммов витамина С содержится в 3 кг апелисинов.
Математика
В 100 г черной смородины содержит 300 мг витамина С. Это в 10 раз больше, чем в 100 г апельсинов. Сколько миллиграммов витамина С содержится в 3 кг апелисинов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если в 100 г.стородины -300мг.вит.С, то в 100гр.апельсин - в 10 раз меньше т.е. 30мг вит.С.Значит в 1000г апельсин - 300мг.вит С а в 3 кг 900мг.вит.С
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Одно из двух положительных чисел увеличили на 1%, а второе – на 4%. Могла ли их сумма при этом увеличиться на 4%? (Приведите пример, если ответ «да...
Математика
1)СОСТАВЬТЕ СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ И РЕШИТЕ ЗАДАЧУ На пошив одной рубашки и одного платья израсходовали 4 м ткани. Из куска ткани длиной 30 м сшили 5 ...
Математика
лыжник начал догонять пешехода когда расстояние между ними было 960км и догнал его через 8мин . найди скорость лыжника если скорость пешехода 80км/ч
Математика
Реши задачу РАЗНЫМИ СПОСАЬПМИ!! Из котлована нужно вывести 1200т земли. работают 5 семитонных и 4 пятитонных самосвалов.каждая машина за день сдела...