Высота BD треугольника АВС равна корень из шести см, угол А равен 45градусам, угол С равен 60градусам. Найти площадь треугольника АВС
Геометрия
Высота BD треугольника АВС равна корень из шести см, угол А равен 45градусам, угол С равен 60градусам. Найти площадь треугольника АВС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BD + AC = ABCD все это равно 180 180-45-60 =75 Sтр. = 1/2*a*h ту только подставить
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