в 400 г воды растворили 100 г соли. рассчитать массовую долю соли в растворе.
Химия
в 400 г воды растворили 100 г соли. рассчитать массовую долю соли в растворе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество соли в воде: 100/400*100=25%
Гость:
w(соли) = 100г : 500г * 100% = 20% масса раствора равна 100г +400г = 500г
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