в 400 г воды растворили 100 г соли. рассчитать массовую долю соли в растворе.

Химия
в 400 г воды растворили 100 г соли. рассчитать массовую долю соли в растворе.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество соли в воде: 100/400*100=25%
Гость:
w(соли) = 100г : 500г * 100% = 20% масса раствора равна 100г +400г = 500г 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Площадь стола 36 м квадратных. какова длина и ширина стола, если его длина в 3 раза больше ширины?
Ответить
Математика
В 100 г черной смородины содержит 300 мг витамина С. Это в 10 раз больше, чем в 100 г апельсинов. Сколько миллиграммов витамина С содержится в 3 кг...
Ответить
Математика
Одно из двух положительных чисел увеличили на 1%, а второе – на 4%. Могла ли их сумма при этом увеличиться на 4%? (Приведите пример, если ответ «да...
Ответить
Математика
1)СОСТАВЬТЕ СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ И РЕШИТЕ ЗАДАЧУ   На пошив одной рубашки и одного платья израсходовали 4 м ткани. Из куска ткани длиной 30 м сшили 5 ...
Ответить
Математика
лыжник начал догонять пешехода когда расстояние между ними было 960км и догнал его через 8мин . найди скорость лыжника если скорость пешехода 80км/ч
Ответить