На столе стоят 2-е пластиковые бутылки с газированой водой: 1-ая самая обычная, а 2-ая - хранилась в морозильники и часть воды превратилось в лёд. Когда открыли бутылки, с 1-ой ничего не произошло,а вторая облила всех струями в...
Физика
На столе стоят 2-е пластиковые бутылки с газированой водой: 1-ая самая обычная, а 2-ая - хранилась в морозильники и часть воды превратилось в лёд. Когда открыли бутылки, с 1-ой ничего не произошло,а вторая облила всех струями воды. Объясните почему лёд так вредно подействовал на бутылку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
плассмасса и лед вщи не совместимые
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