На столе стоят 2-е пластиковые бутылки с газированой водой: 1-ая самая обычная, а 2-ая - хранилась в морозильники и часть воды превратилось в лёд. Когда открыли бутылки, с 1-ой ничего не произошло,а вторая облила всех струями в...

Физика

На столе стоят 2-е пластиковые бутылки с газированой водой: 1-ая самая обычная, а 2-ая - хранилась в морозильники и часть воды превратилось в лёд. Когда открыли бутылки, с 1-ой ничего не произошло,а вторая облила всех струями воды. Объясните почему лёд так вредно подействовал на бутылку.

Автор: Гость