какие виды брожения глюкозы вам известны? Составьте уравнения реакций и назовите полученные вещества
Химия
какие виды брожения глюкозы вам известны? Составьте уравнения реакций и назовите полученные вещества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) спиртовое брожение c6h12o6 = (катализатор ферменты дрожжей) 2с2h5oh(этиловый спирт) + co2 2)маслянокислое бродение c6h12o6=(ферменты) ch3-ch2-ch2-cooh(масляная кислота) + 2h2 + 2co2 3)Молочнокислое брожение c6h12o6=(ферменты) ch3-ch(oh)-cooh(молочная кислота) 4)лимоннокислое c6h12o6 +3[o]=(ферменты) hooc-ch2-c(oh)(cooh)-ch2-cooh(лимонная кислота) +2h2o
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