при сгорание 0.5 моль метана выделяется 440 кдж тепла. составьте термохимическое уравнение реакции горения метана.

Химия
при сгорание 0.5 моль метана выделяется 440 кдж тепла. составьте термохимическое уравнение реакции горения метана.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH4+2O2=CO2+2H2O+440кДж
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