Помогите придумать историю про старый телевизор , у которого пропал звук, но осталось изображение. Небольшой рассказ на 10 предложений

Гость: Гость:

В деревне у моей бабушки стоял очень старый телевизор.Он был черный и очень большой по объему.Мы часто приезжали всей семьей к бабушке в гости.Я люблю смотреть этот телевизор.Но вот однажды вечером я с бабушкой сел на диван и мы включили телевизор.Телевизор включился,а звук не работал.Поначалу мы с бабушкой немного расстроились...Несколько дней я не включал этот телевизор.Но когда к нам заехали папа с мамой они включили телевизор,звука не было.Но папа придумал вернуться во време первых кино когда звука не было,мы не поняли папу,и он нам объяснил что можно смотреть "Немое кино".Вот так мама с папой уехали,а мы с бабушкой вернулись в прошлое.Вот такой у моей бабушки телевизор!