Помогите придумать историю про старый телевизор , у которого пропал звук, но осталось изображение. Небольшой рассказ на 10 предложений
Литература
Помогите придумать историю про старый телевизор , у которого пропал звук, но осталось изображение. Небольшой рассказ на 10 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В деревне у моей бабушки стоял очень старый телевизор.Он был черный и очень большой по объему.Мы часто приезжали всей семьей к бабушке в гости.Я люблю смотреть этот телевизор.Но вот однажды вечером я с бабушкой сел на диван и мы включили телевизор.Телевизор включился,а звук не работал.Поначалу мы с бабушкой немного расстроились...Несколько дней я не включал этот телевизор.Но когда к нам заехали папа с мамой они включили телевизор,звука не было.Но папа придумал вернуться во време первых кино когда звука не было,мы не поняли папу,и он нам объяснил что можно смотреть "Немое кино".Вот так мама с папой уехали,а мы с бабушкой вернулись в прошлое.Вот такой у моей бабушки телевизор!
Гость:
У нас на даче был очень старый телевизор,однажды когда мы смотрели его с бабушкой,у него пропал звук!Мы сильно испугались,но картинка осталась.На экране бодро бежал котенок и что то кричал бабочка,но звука мы не могли услышать.Тогда я очень расстроился,ведь это был мой самый любимый мультик.Бабушка ласково погладила меня по голове и что бы поднять настроение сказала"Телевизор просто устал,такое бывает,но мы отнесем его дяде Васе и он нам его подчинит!Я одобрительно поцеловал бабушку в лоб...
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