написать диалог на тему спорт
Русский язык
написать диалог на тему спорт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- у тебя сколько медалей? -пять!две бронзовых,одна золотая и две серебрянных - понятно. а у меня две золотых - приходи сегодня ко мне на соревнования по футболу, поболеешь за меня - а во сколько они начнутся? - в три часа - хорошо приду - до встречи - до встречи
Гость:
-Ну как, сколько забил? -Три гола! А ты? -Четыре! -За сколько матчей? -За два. - Ха-Ха-Ха, а я три за один матч.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
при сгорание 0.5 моль метана выделяется 440 кдж тепла. составьте термохимическое уравнение реакции горения метана.
Литература
Помогите придумать историю про старый телевизор , у которого пропал звук, но осталось изображение. Небольшой рассказ на 10 предложений
Математика
помогите с решить задачу Из лесной избушки вышли 2 охотника 1 пошёл на север со скоростью 95 метров в минуту , другой пошёл на юг со скоростью 120 ...