написать диалог на тему спорт

Гость: Гость:

- у тебя сколько медалей? -пять!две бронзовых,одна золотая и две серебрянных - понятно. а у меня две золотых - приходи сегодня ко мне на соревнования по футболу, поболеешь за меня - а во сколько они начнутся? - в три часа - хорошо приду - до встречи - до встречи