написать диалог на тему спорт

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написать диалог на тему спорт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- у тебя сколько медалей? -пять!две бронзовых,одна золотая и две серебрянных - понятно. а у меня две золотых - приходи сегодня ко мне на соревнования по футболу, поболеешь за меня - а во сколько они начнутся? - в три часа - хорошо приду - до встречи - до встречи  
Гость:
-Ну как, сколько забил? -Три гола! А ты? -Четыре! -За сколько матчей? -За два.   - Ха-Ха-Ха, а я три за один матч.
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