3 8 14 х (три четырнадцатых икс)- 0,59= 21х ( восемь двадцать первых икс)-1,24= помогите решить уравнение)

Математика

3 8 14 х (три четырнадцатых икс)- 0,59= 21х ( восемь двадцать первых икс)-1,24= помогите решить уравнение)

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