3 8 14 х (три четырнадцатых икс)- 0,59= 21х ( восемь двадцать первых икс)-1,24= помогите решить уравнение)
Математика
3 8 14 х (три четырнадцатых икс)- 0,59= 21х ( восемь двадцать первых икс)-1,24= помогите решить уравнение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/14х-0,59=8/21х-1,24 3/14х-8/21х=-1,24+0,59 9-16/42х=-0,65 -7/42х=-0,65 7/42х=0,65 1/6х=0,65 х=0,65:1/6 х=65/100:1/6 х=65/100*6/1 х=0,65*6 х=3,9
Гость:
3/14x-0.59=8/21x-1.24= 9/42x-16/42x=-0.65 25/42x=-0.65 42x=25/0.65 42x=38.4 x=1.09
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