 3                                                8 14 х (три четырнадцатых икс)- 0,59= 21х ( восемь двадцать первых икс)-1,24= помогите решить уравнение)

Математика
 3                                                8 14 х (три четырнадцатых икс)- 0,59= 21х ( восемь двадцать первых икс)-1,24= помогите решить уравнение)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/14х-0,59=8/21х-1,24    3/14х-8/21х=-1,24+0,59    9-16/42х=-0,65   -7/42х=-0,65   7/42х=0,65    1/6х=0,65   х=0,65:1/6   х=65/100:1/6    х=65/100*6/1   х=0,65*6    х=3,9
Гость:
3/14x-0.59=8/21x-1.24= 9/42x-16/42x=-0.65 25/42x=-0.65 42x=25/0.65 42x=38.4 x=1.09
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
написать в виде цитаты очень срочно 1.Не стыдно молчать, коли нечего сказать.(Пословица.) 2. Слово не воробей: вылетит, так не поймаешь.(Пословица)...
Ответить
Русский язык
написать диалог на тему спорт
Ответить
Химия
Вычислите объем углекислого газа (н.у.) массой 88г
Ответить
Химия
при сгорание 0.5 моль метана выделяется 440 кдж тепла. составьте термохимическое уравнение реакции горения метана.
Ответить
Литература
Помогите придумать историю про старый телевизор , у которого пропал звук, но осталось изображение. Небольшой рассказ на 10 предложений
Ответить