написать в виде цитаты очень срочно 1.Не стыдно молчать, коли нечего сказать.(Пословица.) 2. Слово не воробей: вылетит, так не поймаешь.(Пословица). 3.Раз речь не ясна, она не достигнута цели.(Аристотель.) 4. Дело не в слове, а...

Гость: Гость:

Пословица учит: "Не стыдно молчать, коли нечего сказать". Пословица напоминает:"Слово не воробей: вылетит, так не поймаешь". "Раз речь не ясна, она не достигнута цели", - изрек Аристотель. "Дело не в слове, а в тоне, в каком слово произносится", - писал В.Белинский. "Никогда не выступай, не подготовившись к теме. Посмотри иатериалы по данному вопросу в газете, брошюре, книге", - наставлял учитель. Цицерон учил:"Достойная задача оратора заключается в избранном и ярком". "Зная заранее, о чем ты хочешь сказать, надо говорить свободно и не пытаться произнести текст, написанный и заученный дома", -советовал И.Андроников.