написать в виде цитаты очень срочно 1.Не стыдно молчать, коли нечего сказать.(Пословица.) 2. Слово не воробей: вылетит, так не поймаешь.(Пословица). 3.Раз речь не ясна, она не достигнута цели.(Аристотель.) 4. Дело не в слове, а...
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написать в виде цитаты очень срочно 1.Не стыдно молчать, коли нечего сказать.(Пословица.) 2. Слово не воробей: вылетит, так не поймаешь.(Пословица). 3.Раз речь не ясна, она не достигнута цели.(Аристотель.) 4. Дело не в слове, а в тоне, в каком слове произносится.(В. Белинский ) 5. Никогда не выступай, не подготовившись к теме. Посмотри материалы по данному вопросу в газете, брошюре,книге. 6. Достойная задача оратора заключается в избранными и яркими.(Цицерон) 7.Зная заранее, о чем ты хочешь сказать, надо говорить свободно и не пытаться произнести текст, написанный и заученный дома.(И. Андроникова.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пословица учит: "Не стыдно молчать, коли нечего сказать". Пословица напоминает:"Слово не воробей: вылетит, так не поймаешь". "Раз речь не ясна, она не достигнута цели", - изрек Аристотель. "Дело не в слове, а в тоне, в каком слово произносится", - писал В.Белинский. "Никогда не выступай, не подготовившись к теме. Посмотри иатериалы по данному вопросу в газете, брошюре, книге", - наставлял учитель. Цицерон учил:"Достойная задача оратора заключается в избранном и ярком". "Зная заранее, о чем ты хочешь сказать, надо говорить свободно и не пытаться произнести текст, написанный и заученный дома", -советовал И.Андроников.
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