в бочку вмещается 4 больших ведра воды или 6 маленьких. сколько раз надо сходить. чтобы наполнить 5 таких бочек, если использовать оба ведра?

Гость: Гость:

Пусть х- объем малого ведра, тогда по условию: 4 больших=равно 6 малых, значит большое ведро в 6/4=1,5 раза больше малого. Значит, если использовать два ведра одновременно, х+1,5х = 2,5х - такой объем воды наливаем одновременно. Поскольку нужно наполнить 5 бочек, то это 5*6х = 30х - весь необходимый объем воды. 30х:2,5х = 12 раз нужно сходить за водой.