в бочку вмещается 4 больших ведра воды или 6 маленьких. сколько раз надо сходить. чтобы наполнить 5 таких бочек, если использовать оба ведра?

Математика
в бочку вмещается 4 больших ведра воды или 6 маленьких. сколько раз надо сходить. чтобы наполнить 5 таких бочек, если использовать оба ведра?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- объем малого ведра, тогда по условию: 4 больших=равно 6 малых, значит большое ведро в 6/4=1,5 раза больше малого. Значит, если использовать два ведра одновременно, х+1,5х = 2,5х  - такой объем воды наливаем одновременно. Поскольку нужно наполнить 5 бочек, то это 5*6х = 30х - весь необходимый объем воды. 30х:2,5х = 12 раз нужно сходить за водой.
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