Раскрой значение слов общего рода. Какие качества людей можно признать положительными, а какие отрицательными? задира,сирота,зазнайка,забияка, непоседа,всезнайка,почемучка.
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Раскрой значение слов общего рода. Какие качества людей можно признать положительными, а какие отрицательными? задира,сирота,зазнайка,забияка, непоседа,всезнайка,почемучка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отрицательные: Зачинщик ссор и драк. зазнайка-гордый,возомнивший о себе человек,начавший проявлять пренебрежение к близким. забияка-теже самое,что и зачинщик. Положительные: непоседа-сверх-активный человек,не сидящий на месте. всезнайка-эрудит, ходячая энциклопедия, кладезь знаний, ходячий университет, знаток, многознайка почемучка-любопытный человек,задающий множество вопросов. нейтральный: сирота-человек,лишившейся одного или обоих родителей.
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