закончите уравнения возможных реакций agno3 + kcl, lioh + bacl2, cuso4 + ba(oh)2 al2(so4)3+koh fe(oh)3+ hcl mgco3+h2so4 P.sпомогите очень срочно пжл
Химия
закончите уравнения возможных реакций agno3 + kcl, lioh + bacl2, cuso4 + ba(oh)2 al2(so4)3+koh fe(oh)3+ hcl mgco3+h2so4 P.sпомогите очень срочно пжл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AgNO3 + KCl = AgCl (осадок) + KNO3 2LiOH + BaCl2 = 2LiCl + Ba(OH)2 (реакция обратимая) CuSO4 + Ba(OH)2 = Cu(OH)2 (осадок) + BaSO4 (осадок) Al2(SO4)3 + 6KOH = 2Al(OH)3 (осадок) + 3K2SO4 при избытке КОН: Al(OH)3 + 3KOH = K3[Al(OH)6] Fe(OH)3 + 3HCl = FeCl3 + 3H2O MgCO3 + H2SO4 = MgSO4 + CO2 (газ) + Н2О
Гость:
agno3 + kcl = agcl + kno3 cuso4 + ba(oh)2 = cu(oh)2 + Baso4 al2(so4)3 + 6koh = 2al(oh)3 + 3k2s04 fe(oh)3 + 3hcl = fecl3 + 3h20 mgco3 + h2so4 = mgso4 + h2o + co2
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