Изменится ли температура в комнате, если длительное время держать в ней открытый холодильник ? Поясните, как вы получили ответ.
Физика
Изменится ли температура в комнате, если длительное время держать в ней открытый холодильник ? Поясните, как вы получили ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, не изменится. Охладительная установка лишь направляет тепло из холодильной камеры нвружу, этим и создается разница температур. Если открыть холодильник, установка будет одновременно и нагревать, и охлаждать воздух - температура не изменится.
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