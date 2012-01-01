Расчитайте работу, котрая совершается при подъеме груза массой 200 кг со скоростью 30 м/мин???
Физика
Расчитайте работу, котрая совершается при подъеме груза массой 200 кг со скоростью 30 м/мин???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роботу можно посчитать только за определенній промежуток времени. А = mgh За 1 мин h=V*1=30 м А = 200*10*30= 60 000 Дж = 60 кДж
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