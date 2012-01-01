найти значение выражения: 2*(1,4х+70у)+2х*0,1 при х=1, у=0,1
Математика
найти значение выражения: 2*(1,4х+70у)+2х*0,1 при х=1, у=0,1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*(1,4х+70у)+2х*0,1 при х=1, у=0,1 2.8x+140y+0.2x 3x+140y 3*1+140*0.1 3+14=17 Ответ:17
Гость:
2*(1,4х+70у)+2х*0,1 при х=1, у=0,1 заменяем икс и игрек: 2*(1,4*1+70*0,1)+2*1*0,1=2*(8,4)+0,2=16,8+0,2=17
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