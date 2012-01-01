Помогите!Запиши как можно больше названий таких предметов,которые могут звенеть,и таких,которые могут разбудить спящего человека. "Звенелки" "Будилки" Напишите 5-8 предметов!Плиз помогите!Не могу!

Экономика

Помогите!Запиши как можно больше названий таких предметов,которые могут звенеть,и таких,которые могут разбудить спящего человека. "Звенелки" "Будилки" Напишите 5-8 предметов!Плиз помогите!Не могу!

Автор: Гость