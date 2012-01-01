Помогите!Запиши как можно больше названий таких предметов,которые могут звенеть,и таких,которые могут разбудить спящего человека. "Звенелки" "Будилки" Напишите 5-8 предметов!Плиз помогите!Не могу!
Экономика
Помогите!Запиши как можно больше названий таких предметов,которые могут звенеть,и таких,которые могут разбудить спящего человека. "Звенелки" "Будилки" Напишите 5-8 предметов!Плиз помогите!Не могу!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
звенелки: посуда, при мытье; колокольчики; серьги-подвески; деньги; ключи. Будилки: Колокол; сирена; будильник; магнитофон; Пылесос
Гость:
звенелки:ключи,звонок,телефон,домофон,стекло будилки:будильник(часы),петухи,стук в дверь,таймер на теливизоре
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