Сын легче отца в 5 раз а вместе они весят 96 кг.Сколько килограммов весит каждый из них?
Математика
Сын легче отца в 5 раз а вместе они весят 96 кг.Сколько килограммов весит каждый из них?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если сын весит x(икс) кило, следовательно отец 5x, тогда x+5x=96 6x=96 x=96/6 x=16кг -- СЫН 5x=16*5(или 96-16) =80кг -- ОТЕЦ
Гость:
сын \___________\ / отец \___________\ ___________\ ___________\ ___________\ ___________\ \96 кг 96:6 = 16 (кг) весит сын 96-16 = 80 (кг) весит отец
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