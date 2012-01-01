Сын легче отца в 5 раз а вместе они весят 96 кг.Сколько килограммов весит каждый из них?

Математика
Сын легче отца в 5 раз а вместе они весят 96 кг.Сколько килограммов весит каждый из них?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если сын весит x(икс) кило, следовательно отец 5x, тогда  x+5x=96 6x=96 x=96/6 x=16кг -- СЫН 5x=16*5(или 96-16) =80кг -- ОТЕЦ
Гость:
сын  \___________\                                                                                       / отец \___________\ ___________\ ___________\ ___________\ ___________\ \96 кг   96:6 = 16 (кг) весит сын 96-16 = 80 (кг) весит отец    
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