дано натурально 4значное число, верно ли что число заканчивается на цифру А(а вводится с клавиатуры)

Гость: Гость:

на си(с++) #include void main(){ int a; int x; cin>>x;//число на которое должно закончитьс cin>>a;//число которое вводишь int b,c,d; b=a%1000;//остаток от деления на 1000 d=b%100;//остаток от остатка деления на 100 c=d%10;//само число if (c==x) cout<<"Верно";else cout<<"Не верно"; } если на паскале тольок вместо % ставите mod и вместо cout write и в скобках а так в принципе все