дано натурально 4значное число, верно ли что число заканчивается на цифру А(а вводится с клавиатуры)
Экономика
дано натурально 4значное число, верно ли что число заканчивается на цифру А(а вводится с клавиатуры)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на си(с++) #include
void main(){ int a; int x; cin>>x;//число на которое должно закончитьс cin>>a;//число которое вводишь int b,c,d; b=a%1000;//остаток от деления на 1000 d=b%100;//остаток от остатка деления на 100 c=d%10;//само число if (c==x) cout<<"Верно";else cout<<"Не верно"; } если на паскале тольок вместо % ставите mod и вместо cout write и в скобках а так в принципе все
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