Диаметр окружности основания цилиндра равен 26, образующая цилииндра равна 21. Плоскость пересекает его основания по хордам длины 24 и 10. Найдите тангенс угла между этой плоскостью и плоскостью основания цилиндра.

Геометрия
Диаметр окружности основания цилиндра равен 26, образующая цилииндра равна 21. Плоскость пересекает его основания по хордам длины 24 и 10. Найдите тангенс угла между этой плоскостью и плоскостью основания цилиндра.
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