как пишется правильно слово сирень или серень
Русский язык
как пишется правильно слово сирень или серень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сИрень - словарное слоово
Гость:
Сирень - проверочное слово подобрать нельзя, так как это словарное сово, то есть оно проверяется по словарю
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