какая масса гидроксида натрия необходима для полной нейтрализации серной кислоты массой 29,4г.
Химия
какая масса гидроксида натрия необходима для полной нейтрализации серной кислоты массой 29,4г.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O n(H2SO4) = 29,4г : 98г/моль = 0,3 моль n(NaOH) = 2n(H2SO4) = 0,6 моль m(NaOH) = 0,6моль * 40г/моль = 24 грамма Ответ: 24 грамма
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