Раскройтие смысл высказываний: 1. Наряду с законами государственными есть еще законы совести, восполняющие упущения законодательства. (Г. Филдинг) 2. Чтобы поступать справедливо, нужно знать очень немного, но чтобы с полным ос...
География
Раскройтие смысл высказываний: 1. Наряду с законами государственными есть еще законы совести, восполняющие упущения законодательства. (Г. Филдинг) 2. Чтобы поступать справедливо, нужно знать очень немного, но чтобы с полным основанием творить несправедливость, нужно основательно изучить право. (Г. Лихтенберг) 3. Законы бесполезны как для хороших людей, так и для дурных. Первые не нуждаются в законах, вторые от них не становятся (Демокрит)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я написал только основные мысли,ты их,конечно,можешь развить 1.Существуют некоторые моральные принципы,которые невозможно прописать в законе. Например(возьмем что-нибудь наглядное и банальное) принцип:"не солги". Его нельзя прописать в законе,т.к. мера наказания и степень его осуществления слишком субъективные понятия.Именно моральные нормы,т.е. законы совести ,принятые в обществе,не позволяют человеку вести себя некорректно,аморально по отношению к другим. 2.Чтобы нарушить чьи-либо права-нужно знать эти самые права,знать их тонкости. На протяжении всей истории происходили несправедливые судебные решения,т.к. в законе не было критерий ,защищавших права человека,или были,но они не применялись к данному лицу,или не применялись в удовлетворяющей лицо степени. 3.(не становятся?)
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