определите процентное содержание химических элементов в оксиде железа (III )
Химия
определите процентное содержание химических элементов в оксиде железа (III )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe2O3 w(Fe)=112/(112+48)=0.7 = 70% w(O)=48/160=0.3 = 30%
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