(3 целых 2 14-ых + 5 целых 1 14-ая) минус (6 целых 12 14-ых минус 4 целых 3 14-ых)=
Математика
(3 целых 2 14-ых + 5 целых 1 14-ая) минус (6 целых 12 14-ых минус 4 целых 3 14-ых)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 целых 2 14-ых + 5 целых 1 14-ая = 8 целых 3 14-ых 8 целых 3 14-ых -2 целых 9 14-ых = 5 целых 8 14 -ых 6 целых 12 14-ых минус 4 целых 3 14-ых = 2 целых 9 14-ых\ ответ 5 целых 8 14 -ых
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
География
Раскройтие смысл высказываний: 1. Наряду с законами государственными есть еще законы совести, восполняющие упущения законодательства. (Г. Филдинг) ...
Обществознание
Русский язык