(3 целых 2 14-ых + 5 целых 1 14-ая) минус (6 целых 12 14-ых минус 4 целых 3 14-ых)=

Математика
(3 целых 2 14-ых + 5 целых 1 14-ая) минус (6 целых 12 14-ых минус 4 целых 3 14-ых)=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 целых 2 14-ых + 5 целых 1 14-ая = 8 целых 3 14-ых 8 целых 3 14-ых -2 целых 9 14-ых = 5 целых 8 14 -ых 6 целых 12 14-ых минус 4 целых 3 14-ых = 2 целых 9 14-ых\   ответ 5 целых 8 14 -ых
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