при каких значениях а равны значения выражений 3а^2-12 и а(а+2)? (7-й класс "√" этого мы ещё не знаем)
Алгебра
при каких значениях а равны значения выражений 3а^2-12 и а(а+2)? (7-й класс "√" этого мы ещё не знаем)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3а² -12 и а(а+2)= а²+2а 3а² -12= а²+2а 3а²-а²-2а =12 2а²-2а=12 2а (а-1)=12 а(а-1)=6 (а-1)=6:а Подходит только а=3. 3а² -12= а²+2а 27-12=9+6 15=15 - 3 не подходит, так как равенство не будет верным.
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