при каких значениях а равны значения выражений 3а^2-12 и а(а+2)? (7-й класс "√" этого мы ещё не знаем)

Алгебра

при каких значениях а равны значения выражений 3а^2-12 и а(а+2)? (7-й класс "√" этого мы ещё не знаем)

Автор: Гость