Один килограмм сыра стоит 288 рублей. Хозяйка купила 800 г сыра. Сколько денег у хозяйке осталось после этой покупки, если до этого у нее было 500 рублей? 

Алгебра
Один килограмм сыра стоит 288 рублей. Хозяйка купила 800 г сыра. Сколько денег у хозяйке осталось после этой покупки, если до этого у нее было 500 рублей? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
288р-1000гр хр-800гр х=288*800/1000=230,4р 500-230,4=269,6 руб Ответ: 269,6 рублей осталось
Гость:
!)800г=0,8кг 2) найдём сколько стоит 800грамм:288*0,8=230,4(р) 3)  500-230,4=269,6(р) осталось после покупки.
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