Один килограмм сыра стоит 288 рублей. Хозяйка купила 800 г сыра. Сколько денег у хозяйке осталось после этой покупки, если до этого у нее было 500 рублей?

Алгебра

Один килограмм сыра стоит 288 рублей. Хозяйка купила 800 г сыра. Сколько денег у хозяйке осталось после этой покупки, если до этого у нее было 500 рублей?

Автор: Гость