морфологический разбор глагола достигнул, и причастия беспокоющие
Русский язык
морфологический разбор глагола достигнул, и причастия беспокоющие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Достигнул(что сделал?)-глагол 1.Нач.форма-достигнуть 2. Пост.признаки: совершенный вид, 1 спр, невозврат; непост. признаки- в неопред.форме 3. Что сделал? достигул; в предложении может быть часть сказуемого, а может быть и подлежащим, может быть и дополнение, надо смотреть в контексте.
Гость:
достигнул - глаг. н.ф.- достигнуть; что сделать? сов.в.,перех.,невозвр.,1 спр.,изъяв.н.,прош.в.,м.р.,ед.ч. что сделал? достигнул.сказуемое беспокоящие - прич. н.ф.- беспокоящий; действ.наст.в.,несов.в.,невозвр.;в мн.ч.,в И.п. какие?беспокоящие.определение
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