морфологический разбор глагола достигнул, и причастия беспокоющие

Гость: Гость:

Достигнул(что сделал?)-глагол 1.Нач.форма-достигнуть 2. Пост.признаки: совершенный вид, 1 спр, невозврат; непост. признаки- в неопред.форме 3. Что сделал? достигул; в предложении может быть часть сказуемого, а может быть и подлежащим, может быть и дополнение, надо смотреть в контексте.