Высота жилого дома составляет 2 5 высоты телевизионной башн, а высота школьного здания-четвёртую часть высоты жилого дома. Найди высоту школы и жилого дома, если высота телевиз...

Математика

Высота жилого дома составляет 2 5 высоты телевизионной башн, а высота школьного здания-четвёртую часть высоты жилого дома. Найди высоту школы и жилого дома, если высота телевизионной башни 180 м.

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