Высота жилого дома составляет 2 5 высоты телевизионной башн, а высота школьного здания-четвёртую часть высоты жилого дома. Найди высоту школы и жилого дома, если высота телевиз...
Математика
Высота жилого дома составляет 2 5 высоты телевизионной башн, а высота школьного здания-четвёртую часть высоты жилого дома. Найди высоту школы и жилого дома, если высота телевизионной башни 180 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Школа - ?, 1/4 ------------------------------------I Жилой дом - ?, 2/5 ----------------I <-----I Телев. башня - 180м <----------I 1. 180*2:5=72 (м) - жилой дом 2. 72*1:4=18 (м) - школа Ответ: Высота школы - 18 метров, а высота жилого дома - 72 метра
Гость:
180*2/5=72м жилой дом 72*1/4=18м школа
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