Теплоход должен пройти 370км за 9 часов.первые 2часа он шёл со соростью 35 км/ч,следующие 4 часа - со скоростью 45 км/ч.С какой скоростью он должен идти оставшийся путь,чтобы пройти весь путь в назначенный срок? Таблицу) И дейс...

Математика
Теплоход должен пройти 370км за 9 часов.первые 2часа он шёл со соростью 35 км/ч,следующие 4 часа - со скоростью 45 км/ч.С какой скоростью он должен идти оставшийся путь,чтобы пройти весь путь в назначенный срок? Таблицу) И действия!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
          первые 2 часа     след-е 4 часа    остав-ся 3часа Скорость   35км\час            45км\ч         ???? Путь        ??                  ???            ??? Время       2                   4              3 Мы сразу вычислили, что если всего теплоход должен прибыть в место  назначения за 9 часов и он уже плыл 2 часа, потом еще 4 часа, значит ему осталось плыть 9-2-4= 3 часа. Теперь вычислим какой ПУТЬ прошел теплоход в 1й и 2й периоды и  сколько ему осталось пройти в трейтий. Для этого перемножим скорость на время.            первые 2 часа     след-е 4 часа    остав-ся 3часа Скорость   35км\час            45км\ч             ???? Путь        70км               180км            Время       2                   4              3 Значит всего теплоход прошел 70+180=250км, осталось пройти  370-250=120км.               первые 2 часа     след-е 4 часа    остав-ся 3часа Скорость      35км\час            45км\ч             ???? Путь                70км               180км           120км Время                  2                   4              3 Теперь мы узнали какое расстояние и за какое время осталось пройти теплоходу. Зная Путь и Время по формуле вычислим скорость. Скорость=Путь/время V=S/t 120/3=40км\ч Ответ: Чтобы прибыть во время теплоход должен плыть 40 км/ч или быстрее.
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