Теплоход должен пройти 370км за 9 часов.первые 2часа он шёл со соростью 35 км/ч,следующие 4 часа - со скоростью 45 км/ч.С какой скоростью он должен идти оставшийся путь,чтобы пройти весь путь в назначенный срок? Таблицу) И дейс...

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первые 2 часа след-е 4 часа остав-ся 3часа Скорость 35км\час 45км\ч ???? Путь ?? ??? ??? Время 2 4 3 Мы сразу вычислили, что если всего теплоход должен прибыть в место назначения за 9 часов и он уже плыл 2 часа, потом еще 4 часа, значит ему осталось плыть 9-2-4= 3 часа. Теперь вычислим какой ПУТЬ прошел теплоход в 1й и 2й периоды и сколько ему осталось пройти в трейтий. Для этого перемножим скорость на время. первые 2 часа след-е 4 часа остав-ся 3часа Скорость 35км\час 45км\ч ???? Путь 70км 180км Время 2 4 3 Значит всего теплоход прошел 70+180=250км, осталось пройти 370-250=120км. первые 2 часа след-е 4 часа остав-ся 3часа Скорость 35км\час 45км\ч ???? Путь 70км 180км 120км Время 2 4 3 Теперь мы узнали какое расстояние и за какое время осталось пройти теплоходу. Зная Путь и Время по формуле вычислим скорость. Скорость=Путь/время V=S/t 120/3=40км\ч Ответ: Чтобы прибыть во время теплоход должен плыть 40 км/ч или быстрее.