l=lo+atlo выразите t

Алгебра
l=lo+atlo выразите t
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот так: l=lo+atlo t=l-lо/(alо)
Гость:
t=I-Io/aIo                                                                                                                                                                                             
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