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l=lo+atlo выразите t
Алгебра
l=lo+atlo выразите t
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот так: l=lo+atlo t=l-lо/(alо)
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Гость:
t=I-Io/aIo
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