Прямоугольник изображен в масштабе 1:1500. Найдите его периметр и площадь в рельном измерении...стороны прямоугольника равны - длина: 4 см, ширина: 2 см
Математика
Прямоугольник изображен в масштабе 1:1500. Найдите его периметр и площадь в рельном измерении...стороны прямоугольника равны - длина: 4 см, ширина: 2 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
длина - 4см ширина - 2 см Масштаб 1:1500 Р - ? S - ? 1. 4*1500=6000 (см) -длина в реальном измерении 2. 2*1500=3000 (см) - ширина в реальном измерении 3. 6000*2+3000*2=18000 (см) = 180 (м) - Р 4. 6000*3000=18000000 (см.кв) =180000 (м.кв.)=180 (км.кв.) S Ответ: Р=180м, S=180 км.кв
Гость:
4*1500=6000см=60м длина 2*1500=3000см=30м ширина Р=2(а+в)=2*(60+30)=180м периметр 60*30=1800м² площадь
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