Прямоугольник изображен в масштабе 1:1500. Найдите его периметр и площадь в рельном измерении...стороны прямоугольника равны - длина: 4 см, ширина: 2 см

Математика

Прямоугольник изображен в масштабе 1:1500. Найдите его периметр и площадь в рельном измерении...стороны прямоугольника равны - длина: 4 см, ширина: 2 см

Автор: Гость