Приведение в произведениях русской литературы
Литература
Приведение в произведениях русской литературы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приведение в русской литературы было в произведении "Шинель"-Гоголя (Акакий Акакиевич Башмачкин-после смерти пробил по городу в поиске своей шинели)
Гость:
А. С. Пушкин "Медный всадник", "Гробовщик", "Русалка", "Каменный гость". Н.В. Гоголь "Майская ночь", "Портрет". И.С. Тургенев "Клара Милич","Призраки".
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