длина аквариума 0,8м; ширина 0,6м; высота 0,45м; налита вода. Уровень воды ниже верхнего края на 0,05м. Найти объём воды
Математика
длина аквариума 0,8м; ширина 0,6м; высота 0,45м; налита вода. Уровень воды ниже верхнего края на 0,05м. Найти объём воды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём высоту воды: 0,45-0,05=0,4 м Найдём объём воды: 0,8*0,4*0,6=0,192 м^3
Гость:
V=a*b*c V=0.8*0.6 *(0.45-0.05)=0.192
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