Помогите написать проблематику рассказа "Тихое утро"
Литература
Помогите написать проблематику рассказа "Тихое утро"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проблематикой рассказа "Тихое утро" является то, что дружба должна быть настоящей. Друг готов всегда прийти тебе на помощь, бескорыстно. Важно уметь понимать друга и прощать.
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