Помогите пожалуйста! Надо установить последовательность явлений в жизненном цикле мха, начиная с проростания споры!!! 1) Оброзование коробочки со спорами из оплодотваренной яйцеклетки 2) Проростание споры 3) Рассеивание спор 4...

Биология

Помогите пожалуйста! Надо установить последовательность явлений в жизненном цикле мха, начиная с проростания споры!!! 1) Оброзование коробочки со спорами из оплодотваренной яйцеклетки 2) Проростание споры 3) Рассеивание спор 4) Оплодотварение яйцеклетки с участвием воды 5) Образование растения мха 6) Созревание спор в коробочке Напишите цыфры по порядку последовательности!!!!

Автор: Гость