Помогите пожалуйста! Надо установить последовательность явлений в жизненном цикле мха, начиная с проростания споры!!!  1) Оброзование коробочки со спорами из оплодотваренной яйцеклетки 2) Проростание споры 3) Рассеивание спор 4...

Биология
Помогите пожалуйста! Надо установить последовательность явлений в жизненном цикле мха, начиная с проростания споры!!!  1) Оброзование коробочки со спорами из оплодотваренной яйцеклетки 2) Проростание споры 3) Рассеивание спор 4) Оплодотварение яйцеклетки с участвием воды 5) Образование растения мха 6) Созревание спор в коробочке   Напишите цыфры по порядку последовательности!!!!
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