Выберите число которое не может быть остаткомпри делении числа а на 27

Математика
Выберите число которое не может быть остаткомпри делении числа а на 27
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если это все данные задачи, то число 27 не может быть остатком. Остаток должен быть меньше числа, на которое делится другое число.
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