осуществить превращение SO2-SO3-H2SO4-BaSO4 для реакции 1 составить схему электронного баланса,указать окислитель и восстановитель
Химия
осуществить превращение SO2-SO3-H2SO4-BaSO4 для реакции 1 составить схему электронного баланса,указать окислитель и восстановитель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2SO2 + O2 =(температура и катализатор) 2SO3 S(степень окисления +4) - 2е = S (степень окисления +6) коэффициент 2 O2 (степень окисления 0) +4е = 2O (степень окисления -2) коэффициент 1 O2 - окислитель S восстановитель 2) SO3 + H2O = H2SO4 3) H2SO4 + Ba(OH)2 = BaSO4 + 2H2O
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